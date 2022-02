Gustavo ameaça colocar a casa toda no ‘Tá com Nada’ - Reprodução / Globo

Publicado 19/02/2022 00:53

Rio – A participação de Gustavo Marsengo no Big Brother Brasil 22 pode ser uma das mais curtas, pois o brother mal chegou e já está no paredão. Na noite desta sexta-feira (18), Brunna Gonçalves atendeu ao Big Fone e colocou o curitibano direto na fogueira. Contudo, Gustavo prometeu que entraria para movimentar o jogo e, para se vingar dessa indicação prematura, ameaçou jogar a casa inteira no “Tá com Nada”.

Pra quem não sabe, se um participante começar a levar muitas punições, a casa inteira paga o pato. O “Tá com Nada” é a cartada final da produção, ele deixa todos os moradores da casa na xepa e com a comida contada. “Vou deixar o chuveiro ligado e botar todo mundo no tá com nada”, provocou Gustavo após ser emparedado.

Após o aviso, o brother realmente foi para o chuveiro e começou a tomar banho. Nessa hora, Boninho foi até as redes sociais e incentivou o fogo no parquinho. Internautas também incentivaram o desdém do bacharel em direito.

