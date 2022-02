Brunna Gonçalves - Reprodução / Globo

Publicado 22/02/2022

Rio – Brunna Gonçalves pode ter participado do seu último jogo da discórdia no Big Brother Brasil 22. Nesta segunda-feira (21), a sister teve a oportunidade de aparecer para o jogo uma última vez antes do paredão em que está ameaçada de ser eliminada. Contudo, a dançarina não conseguiu se destacar na dinâmica e é apontada como a próxima a deixar a casa pelo público das redes sociais.

A trajetória de Brunna no BBB 22 foi muito discreta, ao ponto de a bailarina ser considerada a maior planta da edição pelo público. A falta de pró-atividade foi notória ao ponto de até mesmo a produção do programa tirar um sarro com a sister, fazendo um esquete chamado “Melhores Momentos da Brunna”, onde nada acontece.

Com o risco da eliminação assombrando a casa mais uma vez, a moça resolveu sair do quarto. Abandonou as laces e voltou ao seu cabelo natural, para mudar o visual. Apareceu para o tradicional fogo no parquinho com mais atitude do que nunca. Contudo, a participação apagada desde o início do reality e saída tardia para o jogo fez com que a audiência decretasse sua eliminação nesse paredão.

Pelas redes sociais, o público já conta como certeza a saída de Brunna Gonçalvez pela porta da frente do Projac.

