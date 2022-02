Paulo André - Reprodução / Globoplay

Publicado 23/02/2022 05:17

Rio – No paredão desta terça-feira (22), deu a lógica no Big Brother Brasil 22. Brunna Gonçalves foi eliminada com 76% dos votos do público. Contudo, outra porcentagem chamou mais atenção. Paulo André recebeu apenas 1% dos votos para sair do programa, indicando que existe um potencial para o PA conseguir chegar longe no reality.

A baixa rejeição ao atleta olímpico pode ter sido apenas coincidência, em um paredão que o foco era eliminar plantas, Brunna naturalmente teria toda a atenção. Porém, analisando o caso de Paulo André com mais cuidado, pode-se concluir que existem bons motivos para ele manter esse índice de rejeição baixo.

Até agora PA não conseguiu ser um grande jogador, mesmo assim, o corredor conseguiu aliados fortes e, principalmente, leais. Arthur e DG estão mais ativos no jogo e dispostos a proteger o amigo, já Pedro Scooby, apesar de não saber o que foi fazer em Curicica, é o maior alicerce de Paulo André no BBB.

Com uma base estabelecida dentro do programa, Paulo precisaria de força aqui fora para ser premiado com o R$ 1,5 milhão. Ele conseguiu bons números no Instagram nesse primeiro mês de programa, ultrapassando a marca de quatro milhões de seguidores. O relacionamento com Jade Picon também foi um ponto positivo na jornada do rapaz. Mas só isso não é o bastante, para ganhar o BBB é preciso conquistar o Brasil. No final das contas, dentre os 20, só pode haver um.

Paulo André tem características que dão a ele a chance de brigar por esse prêmio. Carismático, de origem humilde, autêntico (no sentido de não ter entrado com treinamento de mídia), mostra suas qualidades e seus defeitos sem maquiagens, conseguiu passar ileso pelo seu primeiro paredão, mostrando que o público não tem absolutamente nada contra ele, mas também não tem nada a favor.

Para ir “para as cabeças”, PA vai precisar sair da sombra dos amigos e se jogar para o público. Estando mais solto, o paulista vai com certeza vai voltar a subir em um pódio e nem vai precisar estar em uma pista de corrida para isso.