Eslô e Eli preocupados após saída de BrunnaReprodução / Globoplay

Publicado 23/02/2022 05:14

Rio – Brunna Gonçalves foi eliminada com 76% dos votos na noite desta terça-feira (22), no Big Brother Brasil 22. A saída da bailarina ligou um alerta para os integrantes do quarto “Lollipop”, que ela fazia parte. O grupo percebeu que não são tão fortes com o público como eles achavam e embarcaram em uma onda de aflição geral.

A eliminação de uma “camarote” com uma torcida forte deixou os integrantes do quarto colorido acreditando que todos ali vão sair se forem ao paredão. Eslô, Larissa e Eliezer estavam inconformados com a saída de Brunna e afirmaram estarem com a “sensação” que qualquer um daquele grupo também sairia se estivesse na berlinda.

Passado o momento de luto, as meninas do Lollipop se reuniram para montar uma nova estratégia e tentar salvar o que restou dos destroços. Porém, o grupo parece estar rachando de vez. Enquanto Larissa e Laís defendem que devem se proteger a qualquer custo, Eslô e Jade retrucam que não irão votar em algumas pessoas fora do grupo. A divergência de estratégias causou atrito entre as amigas.

Pelas redes sociais, os fãs do programa já apontam que o fim do grupo está próximo. Jade estaria a ponto de discutir feio com Larissa, segundo os internautas. Além disso, Eslô já teria notado que o grupo não está bem quisto aqui fora e estaria pronta para abandonar o barco para se salvar.

Eslô: "A sensação que eu tô é que todo mundo que for daqui (Lollipop) vai sair.".

Larissa: "Tô com essa sensação também."

Eliezer: "Eu também tô". #BBB22 pic.twitter.com/ILbOxGJG6N — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 23, 2022

Pra mim essas lágrimas da Eslô não é pq a Brunna saiu e sim pq sacou que todo mundo do Lollipop tá saindo — Preta Ijimú (@Nailahnv) February 23, 2022

Lollipop está começando a se desentender porque Jade e Eslo não querem votar em algumas pessoas enquanto Laís e Larissa votam em qualquer pessoa e estão cobrando as duas de botarem a razão na frente #bbb22 — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) February 23, 2022

Larissa falando que as prioridades dela são só as pessoas do Lollipop e que vota em qualquer um fora dali.



Eslô disse que pra ela é fácil falar isso pq chegou agora. #BBB22 pic.twitter.com/UvZZI4aZ3t — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) February 23, 2022