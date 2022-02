Gustavo e Douglas ganham segunda chance na prova do líder - Reprodução

Gustavo e Douglas ganham segunda chance na prova do líderReprodução

Publicado 25/02/2022 01:52

Rio – A prova do líder do Big Brother Brasil começou polêmica. Douglas Silva e Gustavo Marsengo foram eliminados da disputa logo na primeira rodada, por errarem a montagem de peças do quebra-cabeça. Contudo, DG acreditava que aquela ainda era uma rodada teste. Após algum tempo, a produção analisou o caso e realmente foi constatado um erro.

O engano ocorreu por uma falha de comunicação da produção com o apresentador. Tadeu Schmidt realizou uma rodada teste a mais do que a produção estaria contando. Nessa rodada, Douglas errou a ordem de encaixe de duas peças e foi anunciado que ele e Gustavo estariam eliminados e diretamente no paredão, por ser a primeira dupla a sair da prova.

O público pressionou pela internet e apontou o erro da produção. Os nomes dos Brothers ficaram nos assuntos mais comentados das redes sociais até que a direção do programa decidiu voltar atrás e recolocar a dupla na dinâmica. A prova do líder desta quinta-feira (24) é de resistência, porém Douglas e Gustavo tiveram a chance de beber água e até jantar enquanto estiveram fora. Outro erro da produção apontado pelos internautas.

reveja o momento que Douglas e Gustavo são eliminados. #BBB22 pic.twitter.com/Ao5hTqb8Mu — TV Globo (@tvgloboparalela) February 25, 2022

Olha aquiiiiii @bbb @boninho devolve Douglas e Gustavo pq o Tadeu falou q era rodada TESTE a eles sim https://t.co/4xbLXhe15c — Adryele (@adryeleguimare2) February 25, 2022

ERA RODADA TESTE, TAO DE SACANAGEM ELIMINAREM DOUGLAS E GUSTAVO NE @bbb @boninho @tadeuschmidt Tadeu foi claro ao dizer que era UM TESTE — LeozeiraCabuloso BBB22 (@leozeiracabulo1) February 25, 2022