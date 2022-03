BBB 22: Pedro Scooby expõe traição de Eliezer para Jade | Tá na Rede | O Dia

Pedro Scooby expõe traição de Eliezer para Jade - Reprodução / Globoplay

Publicado 04/03/2022 05:30

Rio – Pedro Scooby alertou Jade Picon sobre o jogo duplo de Eliezer no Big Brother Brasil 22. Na madrugada desta sexta-feira (04), o surfista contou para a colega que um dos maiores aliados dela na casa já havia cogitado votar em pessoas do quarto lollipop. Scooby relatou que já viu o Eli dizendo que tem opções de voto dentro do próprio grupo.

“Eu nem me meti, mas eu vi ele [Eli] conversando com pessoas, dando opções tipo: ‘nessa pessoa do lollipop eu voto”, denunciou o brother para Jade. Logo em seguida, a influenciadora chamou Laís para conversar e contou o que descobriu. Ao que tudo indica, as meninas passarão a abrir os olhos com Eliezer daqui pra frente.