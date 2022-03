Maíra Cardi faz referências a traições de Arthur em novo comercial - Reprodução

Publicado 05/03/2022 04:55

Publicado 05/03/2022 04:55

Rio – A influenciadora Maíra Cardi foi a protagonista de um comercial exibido nesta sexta-feira (04) durante os intervalos do Big Brother Brasil 22. Assim como Patrícia Abravanel e Luana Piovani, a esposa de Arthur Aguiar usou das polêmicas envolvendo o participante do reality como roteiro para o anúncio de uma instituição financeira. A ex-BBB 9 fez referências as traições que sofreu e a reconciliação do casal.

“Preciso dividir uma coisa com vocês, eu já cansei de ouvir ‘pague na mesma moeda’. Só que não, eu não funciono assim, meus amores”, falava Maíra no inicio do comercial. Fazendo alusão a como ela lidou com a infidelidade do marido. No final do informe publicitário, ela ainda faz mais uma piada: “Vai por mim, de dividir eu entendo”.

Já corre pelas redes sociais há algum tempo que Maíra e Arthur sofreram problemas no casamento devido à infidelidade do ator. Com a participação do marido no BBB 22, o caso voltou para a mídia e virou assunto nas redes sociais desde o anúncio dos participantes. O comercial é o terceiro de uma série de anúncios envolvendo pessoas relacionadas a polêmicas com participantes do reality global. Tiago Abravanel e Pedro Scooby também foram alvos de “alfinetadas” nos primeiros informes da série.

Se eu vi isso, vocês também vão ver pic.twitter.com/fMrX16wI4h — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) March 5, 2022

A MAÍRA CARDI "DE DIVIDIR EU ENTENDO" PELO AMOR DE DEUS EU VOU PASSAR MAL COM ESSES COMERCIAIS DO SANTANDER #BBB22 pic.twitter.com/2eQMfx0mhW — Pedro (@pxdrinho_) March 5, 2022