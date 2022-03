Arthur e Gustavo afirmam que não atenderão o Big Fone - Reprodução / Globoplay

Publicado 04/03/2022 05:32

Rio – Arthur Aguiar e Gustavo Marsengo realmente entraram no Big Brother Brasil 22 com faro de jogo. Os brothers afirmaram na madrugada desta sexta-feira (04) que não atenderão o Big Fone “de jeito nenhum”, pois tem certeza que a ligação para mandar alguém para o paredão. A dupla calculou que já existem muitas pessoas imunes essa semana, logo, a dinâmica do telefone não vai ser para salvar mais ninguém.

De fato, o Big Fone tocará essa semana, durante o programa de sábado (05), e levará duas pessoas ao paredão: aquele que atender e mais uma pessoa escolhida pelo emparedado. Lucas Bissoli disse que tentaria atender a ligação, pois poderia ser uma imunidade. “Já tem duas pessoas imunes e mais o anjo”, retrucou Arthur. “Exato, não vai ter quatro imunidades numa casa com quatorze”, completou Gustavo.

A previsão quase exata da dupla sobre o decorrer do jogo foi elogiada nas redes sociais, que torcem para que os brothers sigam a própria teoria e se livrem desse revés causado pelo Big Fone nessa semana.

Arthur e Gustavo já perceberam que vai ter Big Fone essa semana, porque já tem muitas pessoas imunizadas. Ambos disseram que não vão atender. #BBB22 pic.twitter.com/krh6Xj5eQL — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) March 4, 2022

ARTHUR E GUSTAVO SÃO OS MELHORES JOGADORES NESSE MOMENTO, SEM DUVIDAS — Xlshgfro Filho matheus (@xlshgfro) March 4, 2022

Arthur e Gustavo falando que não atendem o Big Fone de jeito nenhum, que quem atender vai para o paredão. Maravilha, que cumpram e não atendam mesmo! Impressionante como esses dois enxergam o jogo. #BBB22 — Vinicius Garcia (@vinnyvelloso) March 4, 2022