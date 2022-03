Patrícia Abravanel e Luana Piovani alfinetam participantes durante comercial - Reprodução

Patrícia Abravanel e Luana Piovani alfinetam participantes durante comercialReprodução

Publicado 04/03/2022 05:34 | Atualizado 04/03/2022 05:49

Rio – Dois comerciais do banco Santander surpreenderam os fãs do Big Brother Brasil nesta quinta-feira (04). Durante o primeiro intervalo do reality Patrícia Abravanel apareceu alfinetando seu sobrinho Tiago Abravanel, que deixou o programa no último final de semana. Logo em seguida foi a vez de Luana Piovani aparecer mandando indiretas para seu ex-marido, Pedro Scooby, ainda confinado no BBB.

A participação da filha de Silvio Santos na TV Globo foi, no mínimo, inusitada e para não perder a viagem, Patrícia deixou um recado para o sobrinho: “Abrava, a brava aqui sou eu”, provocou a apresentadora. Além disso, a herdeira do Baú da Felicidade também brinca com a preferência do sobrinho pela audiência da emissora rival e diz que ele “tem que pensar nos outros também”.

Na sua vez, Luana Piovani aproveitou a propaganda da instituição financeira para mandar uma indireta bem direta: “Quantas vezes eu não fui compreensiva? Quantas vezes eu não fui paciente? Quantas vezes eu não abri mão da minha vida para atender você”, começou a atriz. “É, você sabe, de você mesmo que eu estou falando, meu ex... Banco”, brincou em seguida para disfarçar.

Nas redes sociais, a propaganda não teve uma recepção calorosa. Internautas apontaram que a ideia foi de mau gosto.

Eu achei esse comercial do Santander com a Patrícia Abravanel fazendo piadinha com o Tiago de PÉSSIMO gosto. Como q não teve uma pessoa pra avisar antes disso ir para o ar?? pic.twitter.com/YdYFcFXkWN — Peituda Metida #BBB22 (@apertaechupa) March 4, 2022

Santander obrigada por trazer vários memes de Luana Piovani . pic.twitter.com/bK9RKO2dZg — Rafaella Salles (@RafinhaSalles10) March 4, 2022

Poucos comerciais trouxeram tanto desgosto quanto o do Santander com a Patrícia Abravanel. Totalmente desnecessário, oportunista e tosco. — Glauber Pinheiro (Em ) (@GlauberCP) March 4, 2022