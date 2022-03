Arthur e Gustavo ‘atropelaram’ Jade no jogo da discórdia, dizem internautas - Reprodução

Publicado 08/03/2022 05:03 | Atualizado 08/03/2022 05:05

Rio – Jade Picon sofreu uma derrota crucial no jogo da discórdia dessa segunda-feira (07). A influenciadora foi confrontada por Arthur Aguiar e Gustavo Marsengo durante a dinâmica do Big Brother Brasil 22 e o caldo engrossou para o lado da moça. De acordo com o público, Gustavo e Arthur “atropelaram” Jade.

O “atropelo” começou com a própria Jade chamando Arthur para o palco, colocando o ator como incoerente. A influenciadora afirmou que o ex-Rebelde traiu Tiago Abravanel dentro do jogo e que não tinha coragem para bater de frente com ela, pois ele apenas mirava em suas aliadas. Contudo, o marido de Maíra Cardi estava preparado e alegou que sua situação com Tiago estava de acordo com eles já haviam combinado e que o embate entre ele e ela seria decidido em breve.

Na sua vez, Gustavo afirmou que o discurso de emparedada de Jade foi apelativo e que a sister não precisava anunciar que doaria o prêmio do BBB, caso saísse vencedora, muito menos deveria usar esse discurso para justificar sua permanência.

Através das redes sociais, os internautas apontaram que a jovem influenciadora não conseguiu sustentar seus argumentos contra Arthur e foi soberba com Gustavo. Para o público online, o desempenho ruim de Jade na dinâmica acabou por selar o destino dela no reality, prevendo uma possível eliminação no paredão desta terça-feira (08).

Arthur simplesmente jantou a Jade durante 6 minutos #BBB22 pic.twitter.com/CNkZrSHhxF — keziabh (@keziabh) March 8, 2022

Amanhã Jade terá a sua tão esperada resposta. Ainda mais agora depois de ter falado o que fará com os prêmios. Nossa Jade, pelo amor de Deus #BBB22 pic.twitter.com/B6fr5WavLh — Joyce Rodrigues (@Jooycinhaa_28) March 8, 2022

Arthur: “você nao tem o que falar mesmo, é incoerente” kkkkkk ameiiiiii #BBB22 pic.twitter.com/Iksaoam8Wg — Carol (@caroltwitteira) March 8, 2022

O Gustavo mudou o conceito de hetero top, o cara tem consciência de classe e ainda e gente boa #BBB22 pic.twitter.com/uCxJ3Is82Z — ruiva (@anaelizabth) March 8, 2022