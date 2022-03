Eslô e Lina chamam Lucas de medroso após jogo da discórdia - Reprodução / Globoplay

Publicado 15/03/2022 04:21

Rio – Após o jogo da discórdia dessa segunda-feira (14), Eslovênia e Linn da Quebrada foram até Lucas Bissoli e o chamaram de medroso por não escolher Arthur Aguiar como seu alvo na dinâmica. Curiosamente, “medroso” era um dos adjetivos do jogo de hoje e não foi usado em Lucas nenhuma vez.

Lucas foi um dos últimos a participar da brincadeira. Antes dele, Linn, Eslô e Natália já haviam criticado Arthur Aguiar pelo rompimento da aliança com Bissoli. Na sua vez, o estudante de medicina arregou e escolheu Eliezer como seu alvo. Com isso, a namorada e a amiga taxaram o rapaz de medroso ao fim do jogo.

As meninas pontuaram que ficou feio para Lucas não ter enfrentado os meninos naquela situação e para agravar, deixou que apenas elas falassem por ele, incluindo a Natália. Lina pontuou que o brother se colocou em uma posição delicada. “Por mais que a gente seja próximo, o Arthur foi coerente e você fugiu e não enfrentou a situação”, criticou a sister.

