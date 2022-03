Paredão de Jade proporcionou 2 milhões de votos por minuto - Reprodução

Paredão de Jade proporcionou 2 milhões de votos por minuto Reprodução

Publicado 09/03/2022 02:42

Rio – Com a segunda maior votação da história do Big Brother Brasil, Jade Picon deu adeus a casa mais vigiada do país nesta terça-feira (08). A influenciadora saiu com 85% dos votos, uma decisão firme do público. Nos últimos dias houve quem questionasse a saída da sister como um erro dos fãs do reality, contudo a eliminação da moça era necessária para renovar o enredo em Curicica.

Há quem defenda que Jessilane orna tanto no BBB 22 quanto as samambaias da varanda. Até aqui, realmente é difícil discordar. Porém, o maior entretenimento que Jade podia entregar ela já entregou hoje. Seu paredão proporcionou 2 milhões de votos por minuto e foi o episódio mais assistido do Big Brother esse ano. Seria pior mantê-la e alongar o confronto “Jade VS Arthur” por sabe-se lá quantas semanas a mais.

Verdade seja dita, a briga entre a influenciadora e o ator nunca inflamou de verdade dentro da casa. Aqui fora, pelas redes sociais, os administradores e os fandoms até causaram certo fervor, mas os protagonistas desse duelo nunca entregaram nada que passasse do morno.

Com a saída de Jade ainda na metade do programa, há tempo para novos enredos surgirem e, com eles, um entretenimento de qualidade ser entregue para o povo brasileiro. Arthur Aguiar vai ter que seguir sem sua antagonista e precisará achar outro motivo para continuar nos holofotes ou será esquecido daqui para frente. O quarto Lollipop entrará em profundo desespero quando descobrir que esse paredão não era falso. Pessoas desesperadas tomam atitudes desesperadas.

São inúmeras possibilidades que podem surgir no reality do Projac agora que Jade se foi. Como já foi ilustrado em inúmeros discursos de eliminações ao longo dos anos, o jogo é sobre quem conta a melhor a história e, convenhamos, a rivalidade da menina rica com mais novo fiel do Brasil não estava com essa bola toda. Que venha o novo!