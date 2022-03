Jessi é chamada atenção por falar sacanagem - Reprodução / Globoplay

Jessi é chamada atenção por falar sacanagemReprodução / Globoplay

Publicado 11/03/2022 04:44

Rio – Tem que lavar a boca desse elenco com sabão. Durante a prova de resistência dessa quinta-feira (10), mais uma vez, os participantes tiveram que levar bronca ao vivo por falar palavrões e sacanagens durante a edição ao vivo do Big Brother Brasil 22. Jessilane foi a “boca-suja” da vez, a sister insinuou para Linn que para ganhar a prova era só “segurar no pau”.

“Ô Lina, essa prova não é muito difícil não. Ficar segurando no pau”, brincou a professora. Tadeu Schmidt interveio logo em seguida e lembrou aos participantes que a prova estava sendo transmitida ao vivo para todo o Brasil. Os confinados até se assustaram com a voz do apresentador, pois acreditavam que o programa não estava mais ao vivo.