Jade Picon Participou do programa 'BBB A Eliminação' - Reprodução / Multishow

Publicado 10/03/2022 01:44

Rio – Jade Picon voltou a agitar as redes sociais com uma declaração polêmica. A última eliminada do Big Brother Brasil 22 participou do programa “BBB A Eliminação” nesta quarta-feira (09). Em entrevista para Ana Clara e Bruno De Luca, a influenciadora chamou os antigos aliados, Eliezer e Laís, de “Pamonha” e “Nota de 3 reais”, respectivamente.

No programa dedicado ao eliminado da semana, os apresentadores pediram para Jade designar placas para os participantes que ainda estão no BBB. Algumas placas são boas, outras ruins. “Eu fala isso para ele sempre. O Eli, que é uma pamonha, eu falava sempre”, justifica Jade. A influenciadora ainda se explicou dizendo que o brother é uma “pamonha sorridente”.

Em seguida Jade pegou um pouco mais pesado com Laís. Jade chamou sua maior aliada de “nota de 3 reais”, porém disse que a médica não foi falsa com ela, mas faltou comunicação entre as duas quanto a uma conversa de Laís com Arthur após o último jogo da Discórdia e “nessa situação específica ela foi [falsa]”.

Por último, Gustavo foi taxado de “tóxico” pela sister por estar sempre querendo colocar fogo no parquinho. “Ele faz isso com todo mundo da casa. Você tá de boa ele vem e joga uma ‘bombinha’ pra ver se você responde pra dar um ‘fight’”, explicou Jade. Apesar da brincadeira, a mais nova ex-BBB disse que sabe separar jogo de relações e que pretende manter contato aqui fora com os amigos que fez dentro da casa.

A Jade chamou o Eliezer de PAMONHA #BBBAEliminação #BBB22 JADE NO MULTISHOW pic.twitter.com/TPnAOGFCcW — Multishow (@multishow) March 10, 2022