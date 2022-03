Boninho faz mistério ao comentar dinâmica com ex-participantes do 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Publicado 15/03/2022 18:30 | Atualizado 15/03/2022 18:31

Rio - Boninho confirmou que os ex-participantes do "BBB 22" devem retornar ao reality show para uma dinâmica inédita . Em postagem no Instagram, o diretor de variedades da TV Globo revelou, nesta terça-feira (15), que nem os eliminados sabem o que está prestes a acontecer e agitou os fãs do reality com o suspense.