Vyni - Reprodução/Gshow

VyniReprodução/Gshow

Publicado 15/03/2022 16:45

Rio - A equipe que administra as redes sociais de Vyni, do "BBB 22", denunciou os ataques que o brother vem recebendo nas redes sociais e que aumentaram após o cearense ser indicado ao paredão da semana . Em texto publicado no Twitter, os responsáveis pelos perfis do bacharel em Direito anunciou que está tomando medidas jurídicas para responder as ofensas na web.

fotogaleria

"Nenhum tipo de ataque pode ser mais tolerado! Homofobia, xenofobia, racismo, incitação a violência, são crimes. É inaceitável toda onda de hate que Vyni recebe. Estamos tomando todas as medidas necessárias com o nosso jurídico. Nenhum comentário criminoso vai passar impune!", declarou a equipe, compartilhando a foto de um tweet em que um perfil torce para que o confinado seja "esfaqueado" ao deixar o "BBB 22".

Em seguida, os "adm's" defendem o cearense de 23 anos e destacam as qualidades de Vinicius: "Não gostar dele e despejar ódio são duas coisas diferentes. O ódio é um sentimento pesado, que afeta de forma profunda, dolorosa... A principal característica de Vyni na casa é sua capacidade de se colocar no lugar do outro, de confiar, cuidar. Ele sempre é fiel ao que acredita."

"Portanto, pedimos que ao presenciarem essas atitudes criminosas nos notifiquem, para que possamos tomar conhecimento e executar as devidas providências. Vyni merece respeito", completou a equipe do brother, que disputa o paredão desta semana contra Pedro Scooby e Gustavo.

Confira:

Nenhum tipo de ataque pode ser mais tolerado! Homofobia, xenofobia, racismo, incitação a violência, são crimes. É inaceitável toda onda de hate que Vyni recebe. Estamos tomando todas as medidas necessárias com o nosso jurídico. Nenhum comentário criminoso vai passar impune! pic.twitter.com/fvWCMocQkp — Vyni (@vyniof) March 15, 2022