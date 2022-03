Tati Quebra Barraco dá invertida em fã após ser criticada por comentar a trajetória de Arthur Aguiar no 'BBB 22' - Reprodução/Instagram/Globo

Rio - Ex-participante de "A Fazenda", Tati Quebra Barraco deu uma invertida em seguidor que criticou um comentário feito pela funkeira sobre o "BBB 22". Na madrugada desta terça-feira (15), a artista afirmou em seu Twitter que os ataques dos confinados contra Arthur Aguiar levarão o ator à vitória no reality show.

"Esses ataques ao Arthur eu vejo como entregar o prêmio para ele de bandeja", declarou Tati. Nos comentários, um fã criticou a cantora e relembrou a participação da artista em "A Fazenda 13", da RecordTV: "Igual você fez com Rico [Melquiades], né", escreveu o internauta, citando o campeão do reality rural, com quem a funkeira teve uma série de atritos antes de ser eliminada.

"Sim, anta, por isso estou comentando", disparou Tati, que ainda foi questionada por outro seguidor. "Tá nervosa, Tati Foge do Barraco?", alfinetou o internauta, ao que a cantora rebateu na lata: "Não, só estou ensinando interpretação".

Esses ataques ao Arthur eu vejo como entregar o prêmio pra ele de bandeja. #BBB22 — Tati Quebra Barraco (@TatiQBOficial) March 15, 2022

Sim anta, por isso estou comentando. — Tati Quebra Barraco (@TatiQBOficial) March 15, 2022