Luana Piovani e Pedro Scooby. Reprodução Internet

Publicado 15/03/2022 13:07

Rio -Luana Piovani declarou sua torcida para Pedro Scooby no paredão desta terça-feira, do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. A atriz e apresentadora falou sobre a situação ao responder o comentário de um internauta, e, claro, não deixou de dar uma alfinetada no surfista, que disputa a permanência no reality com Gustavo e Vyni.

"Luana, você não vai torcer para o Pedro Scooby voltar do paredão, não? Ele fala tão bem de você lá dentro", perguntou um admirador de Luana. A loira, então, reagiu: "Estou torcendo, mas aqui em casa, entre corte de cabelo, aula de skate, aula de canto, lanche, supermercado, personal, banho", disse.