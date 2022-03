Leo Picon e Bárbara Heck se encontram na festa de Gkay - Reprodução Internet

Publicado 15/03/2022 09:46

Rio - A ex-BBB Bárbara Heck esteve na festa da influenciadora digital Gkay, em São Paulo, na noite desta segunda-feira. No evento, ela encontrou e posou para foto com Leo Picon, irmão de Jade Picon, que foi sua aliada durante o "BBB 22". "Encontrei um hater", brincou Bárbara ao postar uma foto com Leo nos Stories, do Instagram.

Enquanto Jade ainda estava no "BBB 22", Leo deixou claro que não gostava da aliança da irmã com Bárbara e Laís. "Eu sou o melhor em odiar as amigas falsas da Jade", disse o influenciador digital no Twitter em determinada ocasião.

Recentemente, Bárbara falou sobre como está sua relação com Jade Picon. "Quando ela saiu, me deu coração partido e deixou de me seguir, eu pensei, 'é como se ela tivesse confirmado todas essas críticas, né?' Me senti uma palhaça realmente, mas, depois, ela já me chamou no direct, a gente já se falou e está tudo certo", afirmou a ex-BBB.