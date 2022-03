Jessilane, Natália e Linn da Quebrada - Reprodução/Gshow

Publicado 15/03/2022 19:32 | Atualizado 15/03/2022 19:44

Rio - Natália e Eliezer já movimentaram o edredom do BBB 22 mais de uma vez, mas parece que a sister se arrepende da relação com o designer. Em conversa na área externa com Jessilane e Linn da Quebrada, a manicure desabafou: "Acredita que às vezes eu me arrependo um pouco de ter feito a pegação aqui dentro".

Questionada por Linn sobre o motivo de se sentir assim, ela explicou que tudo aconteceu em um momento de fraqueza. Entendendo a amiga, a cantora disse: "Fragilidade, vulnerabilidade...". Natália então concordou e acrescentou: "Tanto fisiológica quanto emocional".

Natália, que chegou a cobrar de Elizer uma relação que não se resumisse aos momentos de festa, assumiu que "Agora já está 'pegado' e 'apegado'" após Linn fazer uma brincadeira descontraída sugerindo "abrir a pegação".