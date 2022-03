Vyni sentou ao lado de Eslovênia, foi eliminado e aumentou rumores de que a pernambucana tem pé frio - Reprodução

Publicado 16/03/2022 08:29

Rio - Os internautas ficaram em polvorosa com a eliminação de Vyni do "BBB 22", na noite desta terça-feira. Durante o programa ao vivo o rapaz sentou justamente ao lado de Eslovênia. Os últimos cinco eliminados do reality show sentaram ao lado da pernambucana durante o paredão. Com isso, a teoria de que Eslô tem pé frio ganhou ainda mais força nas redes sociais.

Para piorar a situação, Vyni ainda usou rosa. A cor também é considerada amaldiçoada pelos internautas, já que muitos eliminados também escolheram o rosa para enfrentar o paredão. "Eslô ali agarrada com Vyni, toda eliminação ela está lá", brincou uma pessoa. "Vyni gabaritando no paredão: de rosa e ao lado da Eslô", disse um internauta. "Quem é o eliminado de hoje? Se a Eslô está ao lado do Vyni...", brincou outra pessoa.