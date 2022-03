Rodrigo Mussi - reprodução do instagram

Publicado 16/03/2022 10:53

Rio - Rodrigo Mussi falou sobre sua volta ao 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, através do Instagram Stories, na noite desta terça-feira. O produtor contou para os fãs que foi pego de surpresa com a informação e revelou o recado que recebeu da produção do programa.

"Gostaram da surpresa do Boninho, né? Não sei o que vai acontecer. Só sei que na quinta-feira é para a gente estar no Rio. Só isso. Não pergunte, porque não sei. É ‘quinta-feira faça suas malas e esteja no Rio'”, disse Rodrigo, que completou: “E com certeza pegou todos nós de surpresa. Eu tô surpreso também, não sabia e não. Quinta-feira estaremos no Rio, não sei como vai ser, mas assistam aí”.