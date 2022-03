Pocah abandona polêmica e declara torcida para Linn da Quebrada no 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Pocah abandona polêmica e declara torcida para Linn da Quebrada no 'BBB 22'Reprodução/Instagram

Publicado 16/03/2022 14:46

Rio - Pocah superou as mágoas e voltou a torcer pela vitória de Linn da Quebrada no "BBB 22". A funkeira de 27 anos, que participou da edição passada, havia retirado seu apoio ao encontrar postagens antigas em que a atriz criticava suas atitudes na casa mais vigiada do país . No entanto, a carioca esclareceu a polêmica envolvendo as duas e declarou o carinho pela sister.

fotogaleria

"Eu acho que seria histórico uma mulher trans ganhar o programa. Podem falar que o programa não é de causas sociais, mas pra mim o BBB é o retrato da vida. Eu que vivi lá dentro, sei", afirmou Pocah, em entrevista ao podcast Bulldog Show, apresentado por Tuka Carvalho e Samyra Ponce. "Muitas coisas lá dentro ensinam a gente aqui fora. Pelo menos pra mim, me ensina a ver as coisas de formas diferentes", continuou.

A ex-participante do "BBB 21" ainda relembrou as pautas que marcaram as últimas edições do reality show: "Por exemplo, da nossa edição teve pauta de racismo, na [edição] anterior, teve de machismo. Então, eu acho sim que se a Lina ganhasse esse programa, ia ser histórico. Muita gente ali vai fazer muita grana aqui fora com publicidade, tem carreira com música e como influenciador, mas se a Lina ganhasse seria um babado, um tapão na cara da sociedade, eu ia amar", declarou.

Em seguida, Pocah revelou que ficou bastante animada com o anúncio de que Lina estaria no reality da TV Globo, mas se decepcionou com as postagens resgatadas por fãs. Na época, a cantora apagou seus tweets torcendo para a atriz de "Segunda Chamada" e afirmou ter mudado sua torcida. "Não sou uma pessoa rancorosa, mas por um momento eu vou sentir uma dor, alguma coisa vai me machucar", confessou.

"Mas eu perdoo, sou trouxa. Na hora em que eu li as coisas, eu fiquei muito chateada, muito triste e aí no calor do momento eu falei que não iria torcer por alguém que não torcia por mim. Sabe quando você tá chateada e você vai lá e vomita aquilo que você tá sentindo. Eu fiquei chateada, mas eu gosto tanto dela e não quis levar adiante nada", completou a artista.