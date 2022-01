Pocah retira apoio a Linn da Quebrada - reprodução do instagram

Publicado 17/01/2022 14:24

Rio - O "BBB 22" só começa nesta segunda-feira, mas as polêmicas entre os artistas já começaram. A cantora Pocah, que participou do "BBB 21", retirou nesta segunda-feira seu apoio a Linn da Quebrada, que está na atual edição do programa. Isso porque Linn fez várias críticas a Pocah em postagens antigas. A funkeira chegou a contar aos fãs no Twitter que já apagou suas tuitadas "fazendo papel de trouxa".

"As artistas dessa edição, Jaque [Karol Conká], Projota e Pocah, sofrem muito dessa autoestima delirante, né. Afogadas no próprio ego. Não conseguem se olhar com distanciamento e autocrítica e se acham donas da verdade", iniciou Linn.