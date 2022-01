Boninho - Reprodução

BoninhoReprodução

Publicado 29/01/2022 09:50

Rio - Boninho surgiu em clima de festa em suas redes sociais, neste sábado (29), comemorando 20 anos desde a estreia da primeira edição do "Big Brother Brasil". Em vídeo publicado no Instagram, o diretor de TV relembrou o início do reality show e agradeceu a equipe de produção do programa. "20 anos nessa loucura e tinha gente que achava que não durava", escreveu na legenda da postagem.

"É big! É big! É big! Hoje a gente está fazendo um mega aniversário. 20 anos do primeiro episódio. Dia 29 de janeiro de 2002 a gente botou no ar o primeiro programa e que durou somente 43 dias. Olha só, e depois eu fiz um Big dos Bigs com 100 dias e estamos aí", começou Boninho, lembrando das edições que tiveram Kleber Bambam e Rodrigo Leonel como vencedores, respectivamente.

Em seguida, o diretor de variedades da TV Globo rasgou elogios para a equipe que faz o programa acontecer: "Vocês são a nossa força. Um beijo para todo mundo e parabéns para minha equipe que é genial... Dourado, Tadeu, Bial, Tiaguinho... A gente faz um mega programa. Vocês fazem isso. Obrigado vocês todos. Um beijo. Feliz aniversário para todos vocês!", finalizou.

Nos comentários, Tadeu Schmidt foi um dos que se juntou ao diretor na celebração: "Que honra entrar nessa história!!! Que privilégio ter a sua liderança, chefe", declarou o apresentador do "BBB 22". Até Marcos Mion comemorou de forma bem humorada: "E pra mim então, quase 20 anos querendo fazer a análise! Que hoje existe! O 'Isso A Globo Mostra'!", brincou, citando o quadro do "Caldeirão".

