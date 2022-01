Maria e Linn da Quebrada trocam beijaço no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Publicado 29/01/2022 09:01

Rio - Os participantes do "BBB 22" tiveram uma noite agitada e com muita pegação na festa que rolou na madrugada deste sábado (29). Um dos casais que surpreendeu os internautas foram as atrizes Linn da Quebrada e Maria, que trocaram um longo beijo na pista de dança.

Antes de Linn, o primeiro alvo de Maria foi Eliezer, que se juntou à sister na tarefa de incentivar Laís e Rodrigo a ficarem, mas não tiveram sucesso. Em seguida, a dupla reclamou da falta de atitude dos brothers e Tiago Abravanel aconselhou: "Parem de se importar com os outros e sejam felizes". Não demorou muito e Maria e Eli caíram na pegação.

Depois, a atriz encontrou Linn e perguntou se a cantora teria ficado com ciúmes:"É? Quer um beijo também? Eu te dou. Quer? Vamos?", disparou. Foi quando as duas iniciaram um beijo que movimentou as redes sociais durante a madrugada. "A mulher veio com tudo", comentou um internauta. "Meu Deus, a Maria não para", escreveu outra pessoa no Twitter.

As artistas ainda chegaram a trocar outros selinhos entre si e com Eliezer e, algumas horas depois, Lina caiu no choro. A atriz de "Segunda Chamada" desabafou sobre o medo que sentia pela reação dos telespectadores aos beijos que trocou durante a festa. "Existem muitas fanfics sobre o corpo trans [...] Eu tô com medo de ser odiada pelo Brasil", declarou, sendo consolada por Maria.

"A gente não fez nada além de história e amor. Você tem uma história linda. Livre-se. Não tenha medo. O que a gente fez hoje foi ser livre", disse a sister. "Se ser quem a gente é significa ser cancelado, que sejamos cancelados", acrescentou Tiago.

No fim da festa, Naiara ajudou Linn a se deitar no quarto Grunge, enquanto Maria e Eliezer voltaram a se pegar na porta do quarto Lollipop. "Deixa eu despedir de você pra você ter uma boa noite", falou o designer antes de convidar a carioca para dormir em sua cama. O primeiro casal da edição, Lucas e Eslovênia, também chegaram a trocar vários beijos durante a festa deste sábado, que contou com show de Ferrugem, em clima de boteco.

Um dos melhores vídeos do BBB a Maria saindo de um beijão com o Eli, virando pra Linna com um sorriso perguntando se ela quer mais beijo e Linna concordando tímida e indo beijar ela #BBB22 pic.twitter.com/4t3CvBWuDX — Suy (@godbelovatox) January 29, 2022

LINN E MARIA MDSSSS BEIJAO — +a (@maisa) January 29, 2022

| Maria aconselhando a linn.



“A gente não fez nada além de história, além de amor…” @eumaria pic.twitter.com/YeFRVkxA3T — Central Maria (@centralmariabr) January 29, 2022

A MARIA N TÁ PRA BRINCADEIRA — gabizinha miranha (36-13) (@gabizinhaflexx) January 29, 2022