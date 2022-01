Maria e a influenciadora Nath Finanças tiveram affair antes do 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Publicado 29/01/2022 13:03 | Atualizado 29/01/2022 13:17

Rio - Enquanto Maria passava o rodo na festa do "BBB 22" , na madrugada deste sábado, os fãs do reality foram surpreendidos ao descobrir de um dos affairs da atriz fora da casa. A influenciadora Nath Finanças, que ensina os seguidores a cuidar do dinheiro, usou seu Twitter para revelar que já ficou com a cantora atualmente confinada no reality show da TV Globo.