Maria e Eliezer se beijam em festa no BBB 22 - Reprodução/Globoplay

Publicado 29/01/2022 13:44

Rio - Após protagonizarem um momento quente na festa do "BBB 22" , na madrugada deste sábado (29), Eliezer e Maria levaram a pegação para o quarto Lollipop, mas uma crise de riso do designer estragou o clima.

O romance entre os dois começou enquanto bancavam os cupidos para Laís e Rodrigo. Sem sucesso na tarefa de juntar os colegas de confinamento, Maria e Eli receberam um conselho de Tiago Abravanel: "Parem de se importar com os outros e sejam felizes". Não levou muito tempo até que os dois começassem a se beijar na pista de dança.

Já no fim da noite, o casal voltou a trocar beijos quentes na porta do quarto Lollipop, mesmo com a presença de Vinicius, Laís e Rodrigo. "Deixa eu despedir de você pra você ter uma boa noite", disse Eli, antes de convidar Maria para dormirem juntos.

Deitados em um edredom no chão, o casal atrapalhou a circulação no quarto, o que fez Vyni tropeçar e arrancar gargalhadas dos colegas no ambiente. Foi quando Eliezer acabou tendo uma de suas crises de riso, que chamou a atenção da casa por parecer o som feito por porcos. "Eu nunca pensei na minha vida que eu ia levar uma roncada no ouvido", disparou Maria, que levanta e se afasta do designer.

