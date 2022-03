Eliezer - Reprodução/Gshow

Publicado 16/03/2022 18:33

Rio - Após a eliminação do seu grande aliado Vyni na noite dessa terça-feira (15), Eliezer quer que o jogo tome outros rumos. Em uma conversa com Lucas, o brother busca alternativas dos participantes do quarto grunge irem para o paredão e serem eliminados do "BBB 22".