Eslovênia e Lucas no BBB 22Globo

Publicado 16/03/2022 19:25 | Atualizado 16/03/2022 19:25

O hábito de Jade Picon de usar um esparadrapo tampando o umbigo para se proteger de energias externas deu o que falar dentro de fora da casa do BBB 22. E mesmo com a eliminação da sister, o tema ainda é assunto. Na tarde dessa quarta-feira (16), durante uma conversa no quarto lollipop, Eslovênia admitiu para Lucas que usou a técnica.

"Você botou o negócio no umbigo? Eu quero botar também", disse o rapaz. "Eu botei por causa de tudo. Não adiantou nada, está tudo igual", respondeu a sister e os dois riram. Lucas então refletiu: "É, se quem trouxe essa filosofia foi eliminada é porque o negócio está feio. Vou mudar de filosofia. Vamos treinar".

Nesse momento, alguém da produção deu uma risada e o áudio do "ha ha ha" vazou no sistema de som da casa. Os brothers levaram um susto e caíram na gargalhada, se perguntando do que a pessoa estava rindo. Confira o momento: