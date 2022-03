Reação dos brothers ao surto de Natália gera memes - Reprodução Internet

Publicado 17/03/2022 09:19 | Atualizado 17/03/2022 09:33

Rio - A festa do líder Lucas no "BBB 22" foi marcada pela briga entre Natália Deodado, Jessilane Alves e Linn da Quebrada . Assustados, os brothers que estavam na área externa entraram na casa para entender o que estava acontecendo e se depararam com Natália quebrando tudo, literalmente. A reação dos confinados gerou uma série de memes nas redes sociais. É choque que fala, né?

fotogaleria

Teve internauta que fez a icônica cena do congelamento de "Avenida Brasil" com a foto dos meninos entrando na casa, teve gente que se disse tão espantada quanto os brothers com a briga... "Eu assistindo a cena da Natália estou igual os meninos", disse uma pessoa. Confira os memes abaixo: