Vyni é o oitavo eliminado do 'BBB 22'João Cotta / TV Globo

Publicado 17/03/2022 07:00

Rio - Marcos Vinicius Fernandes de Souza, o Vyni, entrou no "BBB 22" como um dos participantes favoritos do público. Mas parece que o jogo virou e o jovem de 24 anos deixou o reality show com 55,87% dos votos em seu primeiro paredão, na noite desta terça-feira, em disputa contra Gustavo Marsengo e Pedro Scooby. Depois de ter passado pouco mais de 50 dias na casa mais vigiada do Brasil, Vyni afirma que priorizou as amizades que construiu por lá e acredita que isso pode tê-lo prejudicado. Como muitos ex-BBBs, ele explica que a perspectiva de quem está no programa é muito diferente da visão dos telespectadores, que acompanham tudo através das inúmeras câmeras espalhadas pelo local.

"Para quem assiste é muito mais fácil e até prático porque assistindo a gente sabe a opinião de todo mundo, sabe o que falou, em qual momento e em qual contexto. Aqui fora são várias câmeras, mas lá dentro só temos dois olhos e dois ouvidos para ver e ouvir o que a gente puder. Então, nem sempre tudo fica claro, compreensível. A gente se apega a sinais; o menor sinal de alguma coisa é o que a gente tem e tenta seguir para jogar", explica.

Desde os primeiros dias do reality, Vyni formou uma forte aliança com os integrantes do quarto Lollipop, principalmente com Eliezer, seu melhor amigo na casa. Para ele, o fato de ter colocado os amigos na frente do jogo pode ter sido o motivo de sua eliminação. "Eu acredito que eu me fechei, meio que me permiti ser ofuscado tanto pelas minhas inseguranças quanto pelo meu receio de magoar as outras pessoas", analisa.

"E olha que coisa curiosa: até algo que é bom... foi o que eu mais ouvi desde que eu saí, que é sobre generosidade... em excesso prejudica. Você deixa de se colocar em primeiro lugar, esquece de si mesmo e passa a priorizar o outro. Eu acredito que isso aconteceu muito comigo. Em alguns momentos eu deixei de me priorizar para priorizar os outros e isso pode, sim, ter me atrapalhado. O Eli foi uma das pessoas a quem eu mais entreguei o meu cuidado. Acho que nesse aspecto pode, sim, ter me prejudicado", lamenta.

Vyni se mostrou um tanto quanto atrapalhado e tropeçou várias vezes nas entradas ao vivo no reality. O público chegou a especular que essa era uma estratégia para se destacar, mas ele nega. "Se eu tivesse pensado nisso como uma estratégia, seria a estratégia mais doida e mais sem noção do mundo", diz, aos risos. "Eu realmente sou estabanado na vida real, inclusive é algo que tenho que melhorar porque eu tropeço em tudo! Não tem nada para tropeçar e eu estou tropeçando, até no meu próprio pé. Não sei explicar o que é. Todo mundo me fala a mesma coisa, mas eu sou cheio de hematomas justamente por isso: eu caio muito. Não era uma estratégia, não", garante o rapaz, que não se abala com as críticas.

"É aquela coisa: eu não tenho como controlar o que as pessoas pensam nem interferir na maneira como as pessoas interpretam as coisas. Eu só posso dizer para todo mundo que não era nada forçado, era genuíno. Eu sou desse jeito mesmo".

Amizade com Eliezer

Um dos pontos mais marcantes da participação de Vyni no "BBB 22" foi a amizade entre ele e Eliezer. O bacharel em Direito não lembra como a aproximação com o publicitário começou, mas nega ter sentido ciúmes do romance de Eli com Maria e Natália e ressalta que seu sentimento por ele é apenas de amizade.

"Em relação ao Eli, é muito difícil dizer por que a gente se aproximou, a gente nunca para pra pensar nisso. Mas eu acredito que, apesar de sermos pessoas diferentes, foi pelo carinho muito grande com que ele me recebeu. Ele me acolheu muito bem e eu retribuí", explica.

"Cheguei a comentar com o Eli: 'o povo está achando que eu estou iludido por você, depois lá fora vai ser o maior bafafá, você super fazendo sucesso e eu lascado com a fama de iludido (risos). Mas não teve nada disso de se apaixonar ou ter um relacionamento. Nós éramos grandes amigos dentro da casa e, sinceramente, não passava disso. Foi uma amizade muito forte, e esse é o meu jeito de demonstrar. Eu me entrego demais, me doo demais não só em uma amizade, mas em tudo que eu faço. Sempre entrego 100%, até 200% em tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Quanto a ciúmes, também não existiu, só na brincadeira", garante.

Torcida por Lina

Mas Vyni também fez outras amizades e conta com quem pretende continuar o bom relacionamento fora do programa. "Tenho um carinho e um amor gigantesco pela Lina, e acho que ela merece estar na final, levar o prêmio, por tudo aquilo que ela representa e traz junto com ela, pelo acolhimento que ela dá, por saber usar as palavras certas na hora certa. Ela é uma pessoa que vou levar para a vida", dispara.

"E não só ela, tem outras pessoas: a Eslovênia, de quem me aproximei bastante, o Pedro Scooby, a Maria, que já tinha saído... Eu não sei explicar o motivo de eu gostar tanto dela! Tenho um amor muito grande por Maria, para mim 'Mary', minha ovelhinha, por causa do cabelinho cacheado. E a Brunna Gonçalves também! Saudades do nosso 'Salão da Kelly'".

De volta à casa

Vyni mal saiu do "BBB 22", mas voltará a encontrar os amigos na noite desta quinta durante a dinâmica especial que foi anunciada pela TV Globo. Os eliminados vão participar do programa de hoje à noite e poderão influenciar nos rumos do jogo. "Estou super ansioso para encontrar cada um, já sinto saudade de todo mundo! Não sei o que pode vir, talvez seja para dar alguma imunidade, ou fazer algo com relação à liderança da semana, quem sabe dar um prêmio especial... Ainda não sei, mas estou na expectativa!".

Ganha-pão

Natural de Crato, no Ceará, Vyni trabalhava no restaurante da família antes de entrar no reality show. O estabelecimento, inclusive, dobrou o faturamento após a participação dele no programa. Vyni comemora a conquista e o fato de ter ajudado seus familiares.

"Eu gritei de felicidade (ao saber do faturamento)! É muita felicidade mesmo porque dali vem o nosso ganha-pão. O restaurante já estava mais parado há bastante tempo em termos de movimento. Veio a pandemia e piorou ainda mais essa questão. Então, só de saber que embora não tenha ganhado R$ 1,5 milhão a minha participação no BBB ajudou a minha família, direta ou indiretamente, já vale muito, muito mesmo", comemora.

Sonhos e planos

Agora que saiu da casa, Vyni pretende continuar com o canal de humor que mantinha na internet e correr atrás de seus sonhos. "Pretendo, sim, seguir com os meus vídeos. Mas ainda é muito cedo para eu definir o que vou fazer daqui para frente, só tem algumas horas que voltei para o mundo real. Eu quero muito chegar às pessoas de alguma maneira, não só por uma tela de celular. Quero fazer projetos para a internet, para a TV...", avisa.

"Eu sou uma pessoa que sonha muito e acho que sonhar não é errado quando você tem a garra e a coragem para correr atrás. E foi isso que eu fiz a vida inteira; eu nunca deixei de correr atrás das minhas coisas. Agora eu não tenho condições financeiras de chegar às pessoas que moram em diferentes lugares, mas vocês podem saber que em algum lugar do mundo que teve uma pessoa que torceu por mim e me deu apoio, eu vou mover céus e terras para tentar encontrá-la e agradecer da melhor forma que eu puder".