Publicado 17/03/2022 08:15

Rio - Após a confusão com as "comadres" Jessilane Alves e Linn da Quebrada, Natália Deodado voltou para a festa do líder Lucas na madrugada desta quinta-feira. Ela contou com a ajuda de Eslovênia e Eliezer para voltar para a área externa. No entanto, ao chegar no local, a sister recebeu uma advertência da produção do programa e foi proibida de ingerir bebidas alcoólicas.

Eslô e Eli tentaram fazer Natália comer. Laís, que é médica, deu doces para a mineira, para tentar cortar o efeito do álcool. Mas, ainda assim, Natália se aproximou de uma das garrafas de bebida. Foi neste momento que um aviso apareceu no telão: "Natália, proibido beber álcool".

Além da advertência, Natália perdeu estalecas por ter arremessado uma cadeira da cozinha do VIP e ter batido em vários objetos e paredes pela casa.