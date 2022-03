Fora do 'BBB 22', Vyni é presenteado por Xuxa com laptop infantil - Reprodução/Instagram

Fora do 'BBB 22', Vyni é presenteado por Xuxa com laptop infantilReprodução/Instagram

Publicado 17/03/2022 14:41 | Atualizado 17/03/2022 14:47

Rio - Eliminado do "BBB 22", Vyni usou suas redes sociais para revelar um presente especial que ganhou de Xuxa. O ex-brother publicou, em seu Instagram, uma sequência de fotos em que mostra o mimo enviado pela rainha dos baixinhos: o laptop infantil que fez sucesso entre a criançada no início dos anos 2000. Na legenda, o cearense agradeceu a apresentadora pelo brinquedo, que já não é mais vendido em lojas oficiais.

fotogaleria

"Eu tô tão feliz por estar realizando esse sonho de criança, minha gente. Eu sempre quis muito ter um, mas nunca pude. Xuxa, obrigado por esse presente maravilhoso que eu vou guardar com muito carinho e ninguém toca. Você sempre nos mostrando que só basta acreditar! Te amo", declarou o ex-BBB.

Nos comentários, fãs celebraram o momento com Vyni e expressaram a nostalgia ao ver o brinquedo: "Ain, que fofo", comentou o ator Silvero Pereira. "Eterno Baixinho, aproveita seu momento", escreveu uma seguidora. "Eu tinha um igual e amava", lembrou outro internauta.

Mesmo tendo estreado no "BBB 22" como um dos favoritos, Vyni deixou o programa, na última terça-feira, ao disputar seu primeiro paredão contra Gustavo e Pedro Scooby, com 55,87% dos votos. Em entrevista ao Gshow, o bacharel em Direito surpreendeu ao revelar que sua torcida vai para Linn da Quebrada, apesar da amizade com Eliezer e Eslovênia.

Confira: