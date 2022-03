Eliezer escuta desabafo de Natália - Reprodução/Gshow

Publicado 17/03/2022 19:54 | Atualizado 17/03/2022 20:06

A conversa teve iniciou com Eliezer questionando Natália. "Quando vocês conversaram de manhã, você colocou para fora o que estava sentindo?", perguntou. "Eu coloquei pra fora, entendeu? Pedi desculpas. Ficou tudo bem, falaram que estava tudo bem, mas era uma situação muito pequena que eu vinha trazendo", afirmou.A sister disse que acabou concordando com Jessi sobre o motivo do seu surto. "Ela falou: 'às vezes você está tão fixa com uma coisa na mente que situações assim te fazem sentir isso', eu falei: realmente. Eu posso estar tanto com um pensamento na mente que quando acontece isso me bate de uma maneira diferente'", relatou."Elas falaram que é uma coisa muito pequena. Que eu pego uma situação específica e esqueço de todo o resto. Eu falei que não era e que essa situação específica e pequena é uma coisa que me bate. Eu não estou me sentindo bem nisso", desabafou.Natália também contou o motivo de sua reação na festa. "Eu falei que queria ir ao banheiro com elas. A Eslô e Jessi me ajudaram a levantar no banheiro e eu falei para ir pro quarto. Chegando lá, eu falei que não queria trocar de roupa. Eu comecei a falar e ninguém falou nada comigo. Pode ser que, como eu estava guardando muita coisa, comecei a soltar", disse."A Jessi começou a se sentir mal, a Linn entrou no quarto e eu estava falando as coisas. Ela falou que estava se sentindo mal porque parecia que estava no meio da relação com a Jessi. Aí eu comecei a falar dela ser desleal e comecei a jogar as coisas para o alto", contou.