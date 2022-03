Douglas e Eslovênia tentam acalmar Natália - Reprodução

Publicado 17/03/2022 05:05 | Atualizado 17/03/2022 08:21

Rio – Natália passou do ponto na bebida durante a madrugada desta quinta-feira (17). A sister estava chateada, sentindo-se excluída por Jessi e Linn e acabou brigando com as aliadas, mas não parou por aí. Nat ficou transtornada, saiu quebrando objetos da casa, chutando portas e batendo em móveis. A produção do programa teve que intervir e alertou a modelo a cessar com a bebida alcoólica.

Durante a festa do líder, Natália desabafou com Eslô que estava se sentindo isolada das amigas. “É uma coisa sempre tá acontecendo. Às vezes eu estou na conversa, mas eu não tenho oportunidade de fala e quando eu tento falar eu não consigo. Isso é muito ruim, porque, de certa forma, a gente vai se sentindo desmerecida”, explicou a modelo.

Logo depois, Nat foi desabafar diretamente com as aliadas, Jessi e Linn. Rapidamente a conversa virou uma gritaria. Lina e Natália ficaram muito exaltadas e começaram a discutir. Eslovênia e Jessilane interviram e separam as duas, deixando a mineira no quarto grunge. Nessa hora, Natália começou a gritar e a chutar a porta. Jessi tentou segura-la e acabou levando um safanão no rosto. Nesse momento, os internautas mais atentos apontaram uma agressão, mesmo sem intenção, com possibilidade de expulsão para Natália.

Em Curicica, o surto continuou. Fora de Controle, Natália começou a jogar pratos e cadeiras pela casa e ameaçou desistir do programa. Assustados, outros participantes começaram a entrar na casa para tentar acalmar a sister. Douglas, Eli e Eslô, com muito custo, conseguiram sossegar o furacão Natália. Nas redes sociais, o público pedia uma intervenção para Natália. O surto assustou os internautas que opinaram que a confinada estaria tendo uma crise de ansiedade, misturada com a bebida.

natália dando uma surtadinha pic.twitter.com/MAbTKqhsYg — vic (@todeboafodase) March 17, 2022

eu juro que minha reação é essa com esse quebra pau, gente a Natália surtou total #BBB22 pic.twitter.com/DVrSrhNrKg — fleuryzin (@marcellajayme) March 17, 2022

Eslo, DG e Eli tentam acalmar a Natália #BBB22

Reprodução/TV Globo pic.twitter.com/DCthU8I9UQ — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) March 17, 2022