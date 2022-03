Último eliminado do reality, Vyni contou para Ana Clara e Bruno o que achava dos rivais - Reprodução / Multishow

Publicado 17/03/2022 05:02 | Atualizado 17/03/2022 05:09

Rio – Agora fora do programa, Vyni deu declarações polêmicas no “BBB A Eliminação”, O último eliminado do Big Brother Brasil 22 conversou com Ana Clara e Bruno De Luca na madrugada desta quinta-feira (17). No programa, o cearense disse que Douglas Silva foi tóxico para ele e afirmou que Gustavo vai ser o próximo eliminado do reality.

No programa dedicado ao eliminado da semana, os apresentadores pediram para Vyni colocar placas na bolsa dos participantes que ainda estão no BBB. Algumas placas são boas, outras ruins. “As palavras dele [Douglas] me afetaram bastante, foi aquilo que a gente já conversou, mas naquele momento eu me intoxiquei naquelas palavras”, justificou o ex-BBB.

Ana Clara e Bruno deram a oportunidade do eliminado realizar um discurso de eliminação para algum dos brothers, o cearense escolheu Gustavo. Entre críticas e elogios ao rival, Vinicius terminou o discurso afirmando que o curitibano seria o próximo a sair da casa. Contudo, a participação de Vyni no BBB 22 ainda não terminou. O influencer volta ao programa nesta quinta junto com outros eliminados para uma dinâmica surpresa na prova do líder.