Publicado 17/03/2022 20:45 | Atualizado 17/03/2022 20:47

Rio - Faltando poucas horas para mais uma prova do Líder no "BBB 22", Boninho usou suas redes sociais para revelar que a disputa desta quinta-feira (17) será de "precisão, velocidade e sorte". Em seu Instagram, o diretor de variedades compartilhou uma foto direto do "provódromo" e deixou fãs ansiosos pela competição. Dessa vez, o Líder Lucas encerra seu reinado sem o poder do veto e todos os confinados participarão da dinâmica.

A transmissão ao vivo do programa, nesta quinta-feira, também será marcada pelo retorno dos oito eliminados do reality show . Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e Vyni estarão no estúdio com Tadeu Schmidt para um dinâmica inédita, que promete surpreender o público e os próprios ex-BBBs.

Nas redes sociais, Boninho já garantiu que a dinâmica com os ex-participantes não está relacionada a uma suposta repescagem, como especularam alguns fãs. Em vídeo publicado no Instagram, o diretor contou que nem os eliminados sabem como será a brincadeira desta quinta-feira. Os únicos que ficarão de fora são Maria, que foi expulsa do "BBB 22" após agredir Natália, e Tiago Abravanel, que desistiu da competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.