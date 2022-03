Anitta comenta confusão no 'BBB 22' envolvendo surto de Natália - Reprodução/Instagram/Globo

Rio - Sempre atenta a tudo que acontece no "BBB 22", Anitta deu sua opinião sobre o surto de Natália na madrugada desta quinta-feira (17) . A Poderosa revelou qual seria sua reação à situação ao comentar a postagem de um perfil no Instagram que repercutiu um dos momentos em que a sister grita com Jessilane no quarto Grunge, após discutir com Linn da Quebrada.