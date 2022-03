Natália torce para Globo ficar fora do ar - Reprodução Internet

Natália torce para Globo ficar fora do arReprodução Internet

Publicado 17/03/2022 21:07

A consciência no dia seguinte a uns bons drinks fica sempre pesada. Natália que o diga. Após a última festa do líder, na qual ficou alcoolizada, discutiu com as amigas Lina e Jessilane e saiu pela casa chutando portas e jogando a cadeira longe, a sister está preocupada com as cenas que serão transmitidas pela edição do programa ao vivo desta quinta-feira (17).

Durante conversa com Eliezer e Eslovênia, a manicure afirmou que se tratava de um programa que ela nem queria assistir. Eli então brincou respondendo: "Bem-vinda ao meu mundo". Já Eslovênia tentou colocar panos quentes na situação dizendo: "Eu também já tive um dia que disse 'Que merda, não queria que isso mostrasse'".

Mas nada adiantou, Natália só consegue pensar no que será mostrado no programa e trouxe a única solução para o problema. "Hoje era o dia que a Globo podia ficar fora do ar. A Globo podia dar uma queda, sabe?", disse.