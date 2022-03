Laís quer ganhar o anjo para dar o monstro para Arthur e tirá-lo do VIP - Reprodução

Laís quer ganhar o anjo para dar o monstro para Arthur e tirá-lo do VIPReprodução

Publicado 18/03/2022 12:16

Rio - Logo depois que Arthur se tornou líder, Laís verbalizou sua vontade de ganhar a prova do anjo para "presenteá-lo" com o monstro e tirá-lo da liderança. "Eu vou ganhar o anjo, já está escrito. Vou tirar o Arthur da liderança", disparou a goiana.

"Da liderança é impossível", alertou Eslovênia. "Do VIP", se corrigiu Laís. "Já vou para o paredão mesmo. Sentindo que é pra ser assim. Vou tirar ele do VIP mesmo, não me importo", completou a médica. O apaixonado Gustavo também demonstrou interesse em ser herói e salvar a amada. "Mas eu prefiro ganhar e tirar você", disparou. "Também vai ser ótimo, mas...", respondeu Laís, sem muito entusiasmo.