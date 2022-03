Natália no ’BBB 22’ - Reprodução/Gshow

Publicado 18/03/2022 17:45

Rio - Durante o almoço no "BBB 22", Natália desabafou com Eliezer sobre a confusão entre ela, Jessilane e Linn da Quebrada na festa da última quarta-feira. A sister teve um surto, brigou com as aliadas e quebrou alguns objetos do quarto e da cozinha.

fotogaleria "Você está mais leve?", perguntou Eli. "Leve é uma palavra muito forte. Eu estou mais tranquila, mais em paz. E reorganizando mesmo as ideias. Mas, estou constrangida ainda, sabe? Mas, é normal", respondeu Natália. "Aqui, é muito difícil a gente saber exatamente qual sentimento é qual, saber dosar cada um ali. Muitas vezes, a gente sente uma coisa, e acha que é outra coisa", afirmou o designer.

"Mistura muito e, às vezes, uma coisa que para você é muito simples, mas pela intensidade que a gente coloca, e a pressão, às vezes, não é nem aquilo, e deixa aquilo se tornar muito grande. Mas, está tudo bem, acontece. Agora, é ter cuidado mesmo para não acontecer novamente. Estou um pouquinho desanimadinha, sabe, com o que aconteceu. Fiquei meio murcha", confessou a sister.

"Não fica, não deixa isso atrapalhar. Mas, é aquilo, você tem que ter agora discernimento. É aquele exercício que a gente conversou, não deixar acumular nada. Já que é difícil controlar, então é melhor prevenir para não sair do controle", sugeriu Eli.