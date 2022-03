Gustavo cobra resposta de PA - Reprodução

Publicado 18/03/2022 17:45

As rivalidades dentro da casa do 'BBB 22' estão cada vez mais fortes. Qualquer situação pode se tornar um motivo para discussão ou cutucadas. E Gustavo não perdeu a oportunidade de cobrar Paulo André. Na tarde desta sexta-feira (18), os brothers arrumavam as compras na cozinha quando Paulo André não respondeu uma pergunta do paranaense e ouviu um: "Quando eu falar contigo você responde, meu irmão".

Tudo começou com a desconfiança da manutenção externa ter começado cedo demais. Gustavo então perguntou: "PA, aquela prova do anjo que você fez com o Scooby, do cone d'água, tinha coisa armada para cá? Porque estão armando coisa para cá". Mas quem respondeu com a negativa foram as outras pessoas que estavam na cozinha.

Aliás, a prova do anjo é algo que tem alugado o pensamento de Gustavo. Mais cedo, enquanto fazia as compras de mercado da Xepa, ele disse: "Semaninha está boa! Cabem mais dois na Xepa". Isso confirma o plano do brother de colocar duas pessoas do VIP no monstro caso seja o vencedor da disputa.