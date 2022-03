Arthur Aguiar é o líder da semana do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 18/03/2022 15:34

Arthur Aguiar se tornou líder da semana no BBB 22 após vencer a prova dessa quinta-feira (17) ao lado de Lucas . E o cantor já tem certeza de quem vai indicar direto ao próximo paredão: Laís. A decisão foi comunicada a Pedro Scooby, Lucas, Paulo André e DG durante uma conversa no quarto do líder.