Publicado 18/03/2022 18:15

Rio - Pedro Scooby surpreendeu os brothers, nesta sexta-feira (18), ao revelar que ainda não é milionário, apesar da carreira como surfista e contratos de publicidade. Em conversa com Arthur, Douglas, Lucas e P.A, o atleta explicou que prefere "curtir a vida" e gastar o dinheiro que ganha.

"Não tô [milionário] porque vivo muito, gasto muito. Tô sem tempo pra ficar milionário. Pra ficar milionário tem que ter tempo. Tô sem tempo! [Estou] curtindo a vida, vivendo, irmão! Pra ficar milionário tem que parar a vida e falar 'vou a parar a vida'. Não consigo", declarou Scooby.

Paulo André ainda questionou o amigo: "Não consegue ficar milionário?", ao que o esposo de Cíntia Dicker respondeu: "Não consigo parar e virar o workaholic, trabalhador louco... [Parar] a minha vida... Aí, minha vida começa ser trabalho, compromisso", desabafou.

Nas redes sociais, o comentário de Pedro Scooby dividiu opiniões dos fãs do reality show. "Muito triste", ironizou uma internauta, com emojis de choro, enquanto outra pessoa defendeu o surfista. "Não vi nenhum problema na fala dele. Aliás, concordo e, se ele consegue se manter financeiramente com a vida que leva, fazendo o que ama, que maravilha", afirmou.

Confira o momento: