Rodrigo Mussi - Reprodução/Instagram

Rodrigo MussiReprodução/Instagram

Publicado 18/03/2022 14:34

Rio - Rodrigo Mussi usou o Instagram nesta madrugada para comentar o reencontro dos eliminados do "Big Brother Brasil 22" para uma dinâmica que acabou emparedando Gustavo. O segundo eliminado do reality show ainda falou sobre a troca de farpas durante o programa.

fotogaleria "Galera, como eu falei no ao vivo, vou deixar aqui nos Stories: é pesado, cara. É pesado. É pesado porque não seriam pessoas que a gente teria problema aqui fora, mas o programa é feito para ter atrito. O programa é feito para isso", contou. A gente sai pesado. Eu encontrei a Jade agora, o pessoal lá embaixo, tá todo mundo se sentindo um pouco pesado. É uma energia que consome, surreal", acrescentou.

O ex-BBB explicou a briga que teve com Naiara Azevedo durante o reencontro. "Está tudo bem, eu e a Naiara conversamos, precisávamos conversar. No ao vivo a gente não tinha conversado ainda, então a gente teve a treta, ela estava brava. Mas a gente conversou, ela é uma pessoa muito bacana. Infelizmente, p****, é f***, mas, é para isso o programa", contou.

Ele ainda explicou o motivo de votar em Gustavo para enfrentar o paredão. "Porque eu não tive relação com ele. Gosto dele no jogo, acho que é um cara de personalidade, tá indo bem pra caramba. Mas, não cobravam relações de mim? Eu votei em quem eu não tive relação realmente. Gosto do Gustavo, acho que tinha que ficar, mas eu tive relação com a Eslô, com a Nat, com a Lina. Não tinha como votar nelas", finalizou.