Eliezer no ’BBB 22’Reprodução/Gshow

Publicado 18/03/2022 17:06

Rio - Menos de 24 horas após a prova do líder, Eliezer já organizou os próximos passos no jogo caso ganhe a prova do anjo de sábado. O designer contou que pretende colocar os rapazes do camarote no castigo do monstro e com isso, tirá-los do VIP.

fotogaleria O assunto iniciou após Laís comentar a frequência que Arthur, Douglas, Paulo André e Pedro Scooby integram o grupo VIP. "Eles passaram o programa inteiro. Tem dois meses de programa, e tem dois meses que eles estão no VIP", disse Eli. "É aquele negócio, né, também me incomoda, mas é a consequência do esforço deles nas provas", rebateu Eslovênia.

"Não, justíssimo. Incomoda. É justo, mas incomoda", afirmou Laís. "Essa compra tem que ser boa. Porque, se eu pego o anjo, acabo com... Ah, vocês vão ver. Já vota em mim, vou dar motivo. 'Estou votando no Eli, porque ele me tirou do VIP'. Vou dar motivo, para [Arthur] dar uma justificativa melhor do que a de toda semana. 'Voto no Eli por estratégia de jogo'", frisou Eli.

"A gente tem que começar a dificultar a vida desses caras, mano. Dois meses na mamata. A única vez que eu vi o PA fazendo alguma coisa nessa casa foi no Dia das Mulheres porque foi combinado. A única vez. O DG cozinha. O Pedro...", acrescentou o designer.

Aos risos, Eslovênia seguiu o assunto. "Ai, o Eli está muito engraçado com ranço. Puxaria quem para o monstro se fossem três?", questionou. "PA, DG e o Scooby ele colocaria. Miga, mas se eu for, acho que também tiro de lá", confessou Laís. "Depende da compra. Tem que ser uma compra muito boa. Nossa, estou doido para ver a cara deles. Quero deixar eles com raiva", concluiu Eli.