P.A sensualiza para Linn da Quebrada e atriz responde: 'Tá repreendido' - Reprodução/Globoplay

P.A sensualiza para Linn da Quebrada e atriz responde: 'Tá repreendido'Reprodução/Globoplay

Publicado 19/03/2022 08:39

Rio - Paulo André segue com as "brincadeiras bobas e gostosas" com Linn da Quebrada e não foi diferente na festa que rolou durante a madrugada deste sábado (19). Enquanto os brothers se divertiam na pista de dança, o atleta mostrou seu rebolado ao som do hit "Socadona", de Ludmilla, enquanto apontava na direção de Lina, que estava sentada.

fotogaleria

"Esse P.A provoca, hein! É um sem vergonha!", disparou Laís, que também observava a dança sensual do velocista com Eslovênia. Enquanto isso, Lina não segurou a risada e declarou: "Tá repreendido! Tá repreendido", brincou ao ver P.A levantar a blusa enquanto dançava em sua direção.

Confira: