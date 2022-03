Arthur Aguiar enumera lanches que comeu em festa e pede desculpa a Maíra Cardi por comilança - Reprodução/Globoplay

19/03/2022

Rio - Arthur Aguiar se desculpou com Maíra Cardi por exagerar na comilança durante a festa patrocinada por uma rede de fast-food na madrugada deste sábado (19). O o ator revelou que, antes das 3h da manhã, já havia comido quatro sanduíches, três batatas, dois sundaes e um milkshake.

"Hoje eu maltratei o meu corpo. Vai ser uma semana para voltar ao normal... Uma semaninha só comendo ovo e treinando. Hoje foram quatro quilos fácil", comentou o artista em conversa com Pedro Scooby. Em seguida, o Líder da semana pediu perdão à esposa, que é coach de emagrecimento e ajudou Arthur a emagrecer antes do reality show. "Desculpa, amor! Eu juro que eu tentei!"

O ex-Rebelde chegou a dizer que Maíra já teria iniciado o processo de separação ao ver a comilança que rolou durante a festa: "Certeza que hoje ela entrou com o divórcio. Já tá ligando para a minha advogada, falando que isso é uma afronta — comer quatro sanduíches", afirmou. "Eu sinto que já engordei. [...] Tô suando, meu corpo tá sofrendo para fazer a digestão", completou o artista.

O que Arthur não sabe é que Maíra Cardi viralizou logo após a estreia do ator no "BBB 22", ao publicar um vídeo em que criticou o esposo por comer pão . Desde então, a influenciadora já causou polêmica ao reclamar de outros alimentos ingeridos pelo artista e chegou a dizer que a "suruba gastronômica" do brother seria resultado de uma compulsão alimentar