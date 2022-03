Douglas, Eliezer e Laís estão no paredão - Reprodução

Douglas, Eliezer e Laís estão no paredão

Publicado 21/03/2022 08:09 | Atualizado 21/03/2022 08:39

Rio - A noite deste domingo foi marcada por mais uma formação de paredão no "BBB 22". A berlinda começou a ser formada na dinâmica especial de quinta-feira passada, que contou com a participação dos eliminados do programa. Luciano, Rodrigo, Bárbara, Brunna, Larissa, Jade e Vyni escolheram Gustavo Marsengo para ir diretamente ao voto popular.

Neste domingo, o anjo da semana, Lucas, imunizou a namorada, Eslovênia. Já o líder, Arthur Aguiar, indicou sua rival Laís ao paredão. "Fazer o óbvio é muito importante, então vou indicar a Laís. Tem algumas semanas que ela sempre me escolhe na segunda-feira, no jogo da discórdia, para falar sobre mim. Ela cria histórias sobre mim ou distorce histórias com argumentos rasos. Outra percepção que eu tenho, é que ela vira uma outra pessoa na hora do ao vivo. O auge, para mim, é quando ela direciona a fala para o público e diz que espera que o público perceba que está sendo manipulado por mim. Acho que é uma coisa muito delicada de ser falada", afirmou o ator.

A médica, então, teve direito ao contragolpe. "Como não posso puxar o líder, escolho o DG para o paredão", afirmou. O mais votado pela casa foi Eliezer. Ele, DG e Gustavo participaram da prova Bate e Volta. Laís não participou porque foi indicada diretamente pelo líder. Gustavo venceu a disputa. Com isso, Douglas, Eliezer e Laís estão no nono paredão do "BBB 22".